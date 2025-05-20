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Американские оружейники с надеждой едут в Баку

12:52 990

Высокопоставленные должностные лица американских оборонных гигантов, таких как Lockheed Martin и RTX, проводят встречи в Баку в надежде достичь соглашений, пишет Globes.

Издание отмечает, что это стало следствием визита в Баку спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, напоминая, что во времена предыдущей администрации Белого дома в Конгрессе был принят закон под названием «Закон об обороне Армении 2023 года», который блокирует любую возможность государственного секретаря санкционировать продажу оружия Азербайджану.

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