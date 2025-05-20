Путин – Трампу: «Мелания всем нравится больше»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с ним 19 мая сказал, что «очень уважает» его жену Меланию.

«Путин только что сказал: «Ваша жена пользуется большим уважением». Я сказал: «А как же я?» Нет <...>, Мелания [всем] нравится больше», — поделился Трамп содержанием разговора с российским лидером.

При этом президент США отметил, что не знает, хорошо то, что сказал Путин, или нет. Несмотря на это, Трамп добавил, что не против такого положения дел.

Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону вечером 19 мая. Это был третий телефонный разговор между президентами США и РФ после того, как Трамп повторно вступил в должность главы государства. Предыдущие беседы состоялись 12 февраля и 18 марта.

По итогам беседы Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно начнут переговоры о прекращении огня» и будут обсуждать условия мирного договора сами. Путин сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом «меморандум о будущем мирном договоре». Зеленский, комментируя идею Путина составить меморандум, заявил, что Украина не будет выводить войска с собственной территории, как того требует Россия.