USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства

13:11 303

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил правительствам Великобритании, Канады и Франции, пригрозившим принять «особые меры» по отношению к Израилю.

«Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за наше выживание до того, как террористы ХАМАСа на нашей границе будут уничтожены, и одновременно - создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства.

Война началась 7 октября, когда палестинские террористы прорвали нашу границу, убили 1200 невинных людей и похитили более 250 столь же невинных людей в застенки Газы.

Израиль принимает концепцию президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни от одной страны в подобной ситуации нельзя ждать согласия на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, на это не согласится. Израиль продолжит защищать себя справедливыми средствами - до полной победы», - заявил Нетаньяху.

Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 236
Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства
Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства
13:11 304
Американские оружейники с надеждой едут в Баку
Американские оружейники с надеждой едут в Баку
12:52 999
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 2143
Честь майора КГБ
Честь майора КГБ былое и думы
00:26 8078
Абилов получил 18 лет за сотрудничество с армянскими спецслужбами
Абилов получил 18 лет за сотрудничество с армянскими спецслужбами
12:22 1027
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 7567
Трамп ослабляет позиции Израиля
Трамп ослабляет позиции Израиля haqqin.az беседует с ведущим израильским экспертом Михаилом Гуревичем
19 мая 2025, 23:58 2171
ВСУ продвинулись в Курской области
ВСУ продвинулись в Курской области Карта боев
11:09 2386
Европа разочарована. Трамп умывает руки. Путин...
Европа разочарована. Трамп умывает руки. Путин...
11:07 1852
В Баку судят члена ИГИЛ: готовил нападение на синагогу
В Баку судят члена ИГИЛ: готовил нападение на синагогу
10:38 1192

ЭТО ВАЖНО

Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 236
Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства
Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства
13:11 304
Американские оружейники с надеждой едут в Баку
Американские оружейники с надеждой едут в Баку
12:52 999
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 2143
Честь майора КГБ
Честь майора КГБ былое и думы
00:26 8078
Абилов получил 18 лет за сотрудничество с армянскими спецслужбами
Абилов получил 18 лет за сотрудничество с армянскими спецслужбами
12:22 1027
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 7567
Трамп ослабляет позиции Израиля
Трамп ослабляет позиции Израиля haqqin.az беседует с ведущим израильским экспертом Михаилом Гуревичем
19 мая 2025, 23:58 2171
ВСУ продвинулись в Курской области
ВСУ продвинулись в Курской области Карта боев
11:09 2386
Европа разочарована. Трамп умывает руки. Путин...
Европа разочарована. Трамп умывает руки. Путин...
11:07 1852
В Баку судят члена ИГИЛ: готовил нападение на синагогу
В Баку судят члена ИГИЛ: готовил нападение на синагогу
10:38 1192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться