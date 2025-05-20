Нетаньяху ответил Европе: Вы провоцируете новые зверства

«Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за наше выживание до того, как террористы ХАМАСа на нашей границе будут уничтожены, и одновременно - создания палестинского государства, лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, одновременно провоцируя новые подобные зверства.

Война началась 7 октября, когда палестинские террористы прорвали нашу границу, убили 1200 невинных людей и похитили более 250 столь же невинных людей в застенки Газы.

Израиль принимает концепцию президента Трампа и призывает всех европейских лидеров сделать то же самое. Война может закончиться завтра, если оставшиеся заложники будут освобождены, ХАМАС сложит оружие, его лидеры-убийцы будут изгнаны, а Газа будет демилитаризована. Ни от одной страны в подобной ситуации нельзя ждать согласия на что-то меньшее, и Израиль, конечно же, на это не согласится. Израиль продолжит защищать себя справедливыми средствами - до полной победы», - заявил Нетаньяху.