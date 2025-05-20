Заявления Ильхама Алиева в Будапеште

Азербайджан был и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией, «конечно, с определенными поправками».
Так сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
По словам главы государства, «в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».
Говоря о венгерско-азербайджанских отношениях, президент Азербайджана отметил, что они развиваются успешно: «Мы – дружественные страны, стратегические партнеры».
Глава государства отметил, что «между Венгрией и Азербайджаном есть много схожих черт, одной из которых являются наши исторические корни». «Мы успешно сотрудничаем в энергетической сфере. Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз». В начале следующего года будет подписан очередной контракт», - сказал президент Ильхам Алиев.
«Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии», - добавил глава государства.
* * * 15:25
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.
* * * 15:08
В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.
* * * 14:48
В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в узком составе.
Как информирует официальный сайт главы государства, Виктор Орбан встретил Ильхама Алиева.
Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии сделали совместное фото.
* * * 13:46
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт, информирует официальный сайт главы государства.
В международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали министр Венгрии по делам Европейского союза Янош Бока и другие официальные лица.