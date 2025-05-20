USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Заявления Ильхама Алиева в Будапеште

фото; обновлено 15:54
15:54 4656

Азербайджан был и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией, «конечно, с определенными поправками».

Так сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам главы государства, «в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».

Говоря о венгерско-азербайджанских отношениях, президент Азербайджана отметил, что они развиваются успешно: «Мы – дружественные страны, стратегические партнеры».

Глава государства отметил, что «между Венгрией и Азербайджаном есть много схожих черт, одной из которых являются наши исторические корни». «Мы успешно сотрудничаем в энергетической сфере. Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз». В начале следующего года будет подписан очередной контракт», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии», - добавил глава государства.

* * * 15:25

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

* * * 15:08

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в расширенном составе, сообщает официальный сайт главы государства.

* * * 14:48

В Будапеште состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в узком составе.

Как информирует официальный сайт главы государства, Виктор Орбан встретил Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии сделали совместное фото.

* * * 13:46

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл с рабочим визитом в Будапешт, информирует официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали министр Венгрии по делам Европейского союза Янош Бока и другие официальные лица.

Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
16:54 471
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
16:41 712
В Сирии атакованы российские военные
В Сирии атакованы российские военные новость дополнена; видео
17:11 1001
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
14:01 2258
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
16:19 1142
Европейцы ударили санкциями по России
Европейцы ударили санкциями по России
15:09 2442
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
14:35 1958
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
12:30 3289
Кто хуже: Мугабе или гей?
Кто хуже: Мугабе или гей? слово публицисту
00:52 5786
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
13:48 2669
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 3060

ЭТО ВАЖНО

Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
16:54 471
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
16:41 712
В Сирии атакованы российские военные
В Сирии атакованы российские военные новость дополнена; видео
17:11 1001
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
14:01 2258
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
16:19 1142
Европейцы ударили санкциями по России
Европейцы ударили санкциями по России
15:09 2442
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
14:35 1958
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
12:30 3289
Кто хуже: Мугабе или гей?
Кто хуже: Мугабе или гей? слово публицисту
00:52 5786
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
13:48 2669
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 3060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться