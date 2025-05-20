Заявления Ильхама Алиева в Будапеште

Азербайджан был и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией, «конечно, с определенными поправками».

Так сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

По словам главы государства, «в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».

Говоря о венгерско-азербайджанских отношениях, президент Азербайджана отметил, что они развиваются успешно: «Мы – дружественные страны, стратегические партнеры».

Глава государства отметил, что «между Венгрией и Азербайджаном есть много схожих черт, одной из которых являются наши исторические корни». «Мы успешно сотрудничаем в энергетической сфере. Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях «Азери-Чираг-Гюнешли» и «Шахдениз». В начале следующего года будет подписан очередной контракт», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии», - добавил глава государства.