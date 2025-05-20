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В Шуше пройдет Международный фестиваль детского творчества

15:17 344

1 июня, в Международный день защиты детей, в Шуше пройдет Международный фестиваль детского творчества «Шуша — культурная жемчужина единства тюркских народов».

В фестивале, организованном Министерством науки и образования, примут участие школьники из тюркских государств.

Целью проведения Международного фестиваля детского творчества является дальнейшее укрепление отношений дружбы, братства и сотрудничества между детьми из тюркоязычных государств, создание условий для достойного представления детьми истории и культуры своих стран, а также знакомство с завораживающей красотой города Шуша.

В концертной программе 300 участников художественных коллективов тюркских государств представят зрителям музыкальную и танцевальную культуру своих стран. В качестве зрителей в фестивале также примут участие известные деятели культуры и искусства, около 150 школьников, дети шехидов.

В рамках проекта гости также примут участие в экскурсиях с 26 мая по 2 июня и познакомятся с богатой природой, историческими и архитектурными памятниками нашей страны.

Для получения более подробной информации можно подписаться на следующие страницы в социальных сетях:

https://www.facebook.com/shushafestivali/

https://www.instagram.com/shushafestivali

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