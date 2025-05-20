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Kapital Bank – «Лучший коммерческий банк 2025 года»

15:36 329

Kapital Bank вновь получил международное признание за успехи в сфере коммерческого банкинга и внедрение инновационных решений. Британский журнал International Investor назвал Kapital Bank победителем в номинации «Лучший коммерческий банк Азербайджана 2025 года». Эта награда является очередным подтверждением высокой эффективности, клиентоориентированного подхода и устойчивого роста банка на международном уровне.

International Investor – престижное британское издание, освещающее достижения ведущих компаний в сфере финансов благодаря их инновационным подходам, лидерству и передовому опыту. Признание Kapital Bank на этой платформе подчеркивает стратегическое развитие банка в области коммерческого банкинга, а также международное признание ценных решений и сервисов, предлагаемых клиентам.

Сегодня Kapital Bank обслуживает свыше 5 миллионов клиентов. Портфель банка в сфере коммерческого банкинга стремительно растёт: более 46 460 юридических лиц и 221 538 индивидуальных предпринимателей активно пользуются гибкими и цифровыми решениями Kapital Bank. Благодаря более чем 3 миллионам активных пользователей мобильного приложения Birbank, банк сохраняет лидирующие позиции на рынке цифровых решений.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, гибкость в проектировании продуктов и эффективное управление рисками являются ключевыми факторами, определяющими преимущество Kapital Bank в этом направлении. Банк предлагает широкий спектр услуг – от доступных финансовых решений для малого и среднего бизнеса до оптимизированных моделей обслуживания для крупных корпораций.

Помимо сильных финансовых результатов, Kapital Bank также выделяется своей социальной ответственностью. Особое внимание уделяется проектам, направленным на развитие образования, созданию возможностей для студентов и программам, способствующим благополучию общества в целом. Эти инициативы являются неотъемлемой частью ценностей банка.

Отметим, что в последние недели Kapital Bank также был удостоен награды Best Private Banking Azerbaijan от того же издания International Investor. Эти престижные международные награды являются ещё одним подтверждением высокого качества обслуживания, которое Kapital Bank предлагает как широкой клиентской базе, так и премиальному сегменту, а также свидетельствуют о масштабности его стратегического видения.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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