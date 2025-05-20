Сколько азербайджанского газа хочет Сербия

Сербия обсуждает с Россией заключение долгосрочного договора на поставку 2,5 млрд кубометров газа ежегодно на период от трех до 10 лет. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович в эфире TV Prva.

«У нас будет 2,5 миллиарда в год как минимум на три года, максимум на 10 лет. Обеспечим стабильность рынка, чтобы не было спекуляций», - сказал Баятович, передает издание «Российская газета». По его словам, будущее газовое соглашение с РФ подразумевает поставку в Сербию 8 и 4 млн кубометров российского газа ежесуточно. Эти дополнительные объемы связаны с наибольшим риском, добавил глава энергокомпании, и надо решить, как быть с данными рисками.

Также Сербия планирует получать 2 млн кубометров газа в сутки из Азербайджана, 2-3 млн кубометров – из Венгрии.