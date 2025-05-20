Сербские военные тренируются в Азербайджане

Во вторник, 20 мая, военнослужащие Азербайджана и Сербии провели занятия по боевой подготовке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Занятия были проведены в соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества» на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Сербии.

В рамках подготовки, проведенной специалистами Сил специального назначения азербайджанской армии, было отработано применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов.

В ходе тренировок также были выполнены практические стрельбы.