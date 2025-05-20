Фидан едет к Лаврову в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который будет находиться 25-27 мая с рабочим визитом в Москве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Закавказье, Черноморском регионе», - сказала она.

По словам Захаровой, на встрече также «будут обсуждаться перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества в современных условиях»: «Министры рассмотрят график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях».