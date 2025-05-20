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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Иранские шпионы следили за министром обороны в Израиле

15:51 645

Полиция Израиля совместно со Службой общей безопасности (Шабак) арестовала двух жителей города Нешер, 24-летних Рои Мизрахи и Альмога Атиаса, по подозрению в совершении преступлений, угрожающих государственной безопасности.

Согласно данным следствия, задержанные, получая денежное вознаграждение, выполняли задания иранских спецслужб. В частности, они собирали разведывательную информацию в районе проживания министра обороны Израэля Каца. Среди прочего известно, что подозреваемые пытались установить камеры внутреннего слежения в доме, где проживает семья Кац.

Одним из поручений также было извлечение закопанной сумки и ее перемещение в другое место. Один из подозреваемых предположил, что в сумке могло находиться взрывное устройство.

Комментируя инцидент, министр обороны Кац заявил, что Иран активно поддерживает террористическую деятельность, направленную против израильских официальных лиц и граждан, действуя как непосредственно, так и через подконтрольные организации.

«Меня не остановит никакая угроза, и я продолжу выполнять свое обязательство - не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие», - добавил он.

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