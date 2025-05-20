USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Куда пропал Маск?

16:03 1210

Президент США Дональд Трамп перестал упоминать миллиардера Илона Маска из-за токсичности бизнесмена для Республиканской партии, сообщает Politico. По данным издания, опросы показали, что Маск стал гораздо более непопулярным, чем сам Трамп.

«Некоторые республиканцы стали рассматривать Маска как политически токсичного, что демократы пытаются использовать. Во-первых, есть опрос: избиратели склонны относиться к Маску гораздо менее благосклонно, чем к Трампу. По сравнению с несколькими месяцами назад рейтинг одобрения генерального директора Tesla упал в большинстве групп», — говорится в материале.

Газета отмечает, что в феврале и марте Трамп упоминал Маска в своих соцсетях не менее четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще, миллиардер будто бы пропал из американской повестки.

«С ним покончено, все кончено, он ушел. Он ужасен по опросам. Люди его ненавидят. Он едет в Висконсин, думая, что сможет купить голоса людей, надевает сырную шапку, ведет себя как девятилетний ребенок <...>. Это не работает. Для людей это оскорбительно, — приводят слова анонимного чиновника от республиканцев.

Издание отмечает, что в целом Республиканская партия продолжает хорошо отзываться о Маске и надеется на его поддержку политических сил. После его ухода из Департамента государственной эффективности (DOGE) ожидается, что ведомство продолжит свою работу.

Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
16:54 482
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
16:41 723
В Сирии атакованы российские военные
В Сирии атакованы российские военные новость дополнена; видео
17:11 1028
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
14:01 2262
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
16:19 1159
Европейцы ударили санкциями по России
Европейцы ударили санкциями по России
15:09 2451
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
14:35 1965
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
12:30 3293
Кто хуже: Мугабе или гей?
Кто хуже: Мугабе или гей? слово публицисту
00:52 5791
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
13:48 2671
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 3063

ЭТО ВАЖНО

Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану
16:54 482
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку
16:41 723
В Сирии атакованы российские военные
В Сирии атакованы российские военные новость дополнена; видео
17:11 1028
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
Знаменитый Дэвид Игнатиус в интервью haqqin.az: «Трампу не примирить Украину с Россией»
14:01 2262
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»
16:19 1159
Европейцы ударили санкциями по России
Европейцы ударили санкциями по России
15:09 2451
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
Путин рассказал Трампу о «предотвращении терактов» на Красной площади
14:35 1965
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом наша аналитика
12:30 3293
Кто хуже: Мугабе или гей?
Кто хуже: Мугабе или гей? слово публицисту
00:52 5791
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
Взрыв на заводе в Сумгаите: есть пострадавшие
13:48 2671
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова
Бабаджанян развесил антироссийские плакаты перед визитом Лаврова фото
13:20 3063
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться