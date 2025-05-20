Куда пропал Маск?

Президент США Дональд Трамп перестал упоминать миллиардера Илона Маска из-за токсичности бизнесмена для Республиканской партии, сообщает Politico. По данным издания, опросы показали, что Маск стал гораздо более непопулярным, чем сам Трамп.

«Некоторые республиканцы стали рассматривать Маска как политически токсичного, что демократы пытаются использовать. Во-первых, есть опрос: избиратели склонны относиться к Маску гораздо менее благосклонно, чем к Трампу. По сравнению с несколькими месяцами назад рейтинг одобрения генерального директора Tesla упал в большинстве групп», — говорится в материале.

Газета отмечает, что в феврале и марте Трамп упоминал Маска в своих соцсетях не менее четырех раз в неделю. С начала апреля упоминаний не было вообще, миллиардер будто бы пропал из американской повестки.

«С ним покончено, все кончено, он ушел. Он ужасен по опросам. Люди его ненавидят. Он едет в Висконсин, думая, что сможет купить голоса людей, надевает сырную шапку, ведет себя как девятилетний ребенок <...>. Это не работает. Для людей это оскорбительно, — приводят слова анонимного чиновника от республиканцев.

Издание отмечает, что в целом Республиканская партия продолжает хорошо отзываться о Маске и надеется на его поддержку политических сил. После его ухода из Департамента государственной эффективности (DOGE) ожидается, что ведомство продолжит свою работу.