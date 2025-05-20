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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Франция поставила запрет Дурову

16:15 811

Французские власти отклонили просьбу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова о поездке в США для переговоров с инвестиционными фондами, сообщает Politico.

Парижская прокуратура вынесла свое решение 12 мая «на основании того, что такая поездка за границу не представляется необходимой или оправданной», пишет издание. Оно указывает, что Дурову запрещено покидать Францию без разрешения. В прокуратуре сообщили, что Дуров получил ранее разрешение съездить в Дубай с 15 марта по 7 апреля.

Ранее Дуров заявил, что руководитель Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер просил весной заставить молчать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов, на что ему ответили отказом. Разведка Франции отрицает эту информацию.

24 августа прошлого года Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже по ряду обвинений, среди которых соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы. Подобное правонарушение, согласно заявлению прокуратуры Парижа, может караться тюремным сроком до 10 лет и штрафом в размере €500 тыс. По решению следственного судьи предприниматель был помещен под судебный контроль с обязательством внести залог в размере €5 млн. Также ему было предписано дважды в неделю являться в полицейский участок и запрещено покидать территорию Франции.

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