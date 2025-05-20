Москва: «Слово за Киевом… настает важный момент»

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся накануне, обозначил «стремление добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При движении к разрешению конфликта основой должно быть понимание невозможности достичь данной цели без устранения первопричин. Предстоит согласовать множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, другие параметры», — цитирует Захарову Интерфакс.

По ее словам, «Россия никогда не отказывалась от переговоров». «И готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений…» - заявила Захарова.

«Первопричинами» конфликта Россия называет расширение НАТО на Восток, стремление Украины вступить в НАТО и ЕС, политическую систему, которая сложилась в Украине после Революции достоинства 2014 года.