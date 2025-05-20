Насирзаде в Армении

Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде прибыл с визитом в Армению.
Об этом сообщают армянские СМИ, не указывая цели визита генерала.
Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде прибыл с визитом в Армению.
Об этом сообщают армянские СМИ, не указывая цели визита генерала.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.