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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Орбан: Алиев всегда был рядом с Венгрией

16:34 495

Сегодня мы видим старого друга Венгрии. Друг познается в трудный день, и на протяжении уже более 20 лет президент Алиев всегда был рядом с нами при любых трудностях в любой области, с которыми сталкивалась Венгрия, – будь то дипломатия, нефтегазовая промышленность или какая-либо другая сфера.

Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

Орбан отметил, что Саммит Организации тюркских государств впервые в истории проходит в Венгрии. «Мы не полноправный член этой организации, мы - страна-наблюдатель. Однако в любом случае сегодня мы принимаем этот саммит», - подчеркнул он.

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