Администрация Трампа «самодепортирует» сотни тысяч украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить $250 млн, предназначенных для иностранной помощи, для финансирования добровольного возвращения 200 тысяч украинцев и 500 тысяч гаитян, которые переехали в Штаты из-за войны.

Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ознакомилась с проектами внутренних документов.

Мигранты, которые добровольно «самодепортируются» в свои страны, будут иметь право на получение выплаты от правительства США в размере $1000, напоминает издание.

По данным WP, кроме украинцев, в проектах документов также упоминаются гаитяне, афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Международная организация по миграции (МОМ) не поддерживает возвращение людей ни в одно из этих мест. Проекты документов были обозначены как предварительные, а представитель Министерства национальной безопасности США в комментарии газете назвал их «устаревшими».