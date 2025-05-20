В Сирии атакованы российские военные

Российские источники заявляют, что возле авиабазы Хмеймим в Сирии произошло нападение на российские посты, есть убитые с обеих сторон.

Инцидент произошел рано утром в городе Латакия недалеко от авиабазы «Хмеймим». Нападавшие попытались прорваться через охранные посты. В результате перестрелки, как утверждают российские СМИ, трое нападавших были убиты, ещё один отступил. Есть потери и среди российских военных.

Российские источники утверждают, что нападавшие – выходцы из Узбекистана, не признающие новое правительство Сирии.