Мирзоян призвал европейцев помочь миру с Баку

Ереван последовательно стремится к установлению всеобъемлющего и институционализированного мира с Баку, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Как известно, Армения и Азербайджан заявили, что проект текста мирного договора согласован, и Армения готова немедленно подписать и ратифицировать этот документ», - отметил Мирзоян на открытии регионального совещания послов Европейского союза в странах Восточной Европы и Центральной Азии в Ереване.

Он отметил, что самый четкий и прямой путь для того, чтобы развеять любую обеспокоенность сторон, – это подписание договора и его ратификация парламентом после положительного заключения Конституционного суда Армении.

В этой связи Мирзоян призвал европейских партнеров активизировать содействие этому процессу.

«Мы ожидаем, что партнеры из ЕС будут последовательно подчеркивать необходимость немедленного подписания мирного договора с Арменией как в своих прямых контактах с Баку, так и в публичных заявлениях и контактах», - сказал Мирзоян.