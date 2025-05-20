Уничтожен главный ракетчик ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира ракетных сил радикального движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира ракетных сил ХАМАС на севере сектора Газа Моатаза Диба», - говорится в заявлении.

Ликвидированный «руководил атаками на самолеты Армии обороны Израиля и запускал беспилотные летательные аппараты, нацеленные на уничтожение израильских мирных жителей», отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ликвидация Диба была осуществлена 17 мая.