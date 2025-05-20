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Раввин Замир Исаев пытается изменить отношение американцев к Азербайджану

Отдел информации
16:54 497

Лидер грузино-сефардской еврейской общины Азербайджана, раввин Замир Исаев находится с визитом в США, где ведет лоббистскую деятельность, направленную на изменение отношения американских политических кругов к Баку.

По сообщениям израильских СМИ, в рамках поездки он проводит встречи с лидерами местных еврейских общин и организаций, а также с рядом членов Палаты представителей и Сената Конгресса.

В ходе проводимых встреч раввин Исаев заявил, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года поддержка Израиля в Азербайджане усилилась до «невиданного уровня».

Среди видных еврейских деятелей, встретившихся с раввином Исаевым, были предприниматель Леон Голдберг, президент NORPAC Стэнли Стерн, председатель Совета по связям с еврейской общиной в Нью-Йорке Шерил Фишбейн, заместитель председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малкольм Хоэнлайн, исполнительный директор Американской сефардской федерации Джейсон Губерман, главный раввин Саул К. Кассин из конгрегации «Маген Давид» в Уэст-Диле (Нью-Джерси), а также представители AJC (Американского еврейского комитета).

Еврейские общины проявили большой интерес к отношениям между Азербайджаном и Израилем, а также к усилиям президента Ильхама Алиева, направленным на содействие миру и стабильности между Израилем и Турцией с целью предотвращения возможного конфликта в Сирии.

Во время визита раввина Исаева в США произошел примечательный эпизод: он продемонстрировал официальные учебники, изданные в Азербайджане. «Посмотрите на эти учебники. В них четко и однозначно раскрывается суть современного антисемитизма. Эти книги включают историю еврейского народа — даже в период Холокоста», — отметил он.

По словам раввина Исаева, «из всех бесед, которые я провел, стало ясно: негативное отношение к Азербайджану, существующее в некоторых кругах США, обусловлено полным отсутствием знаний о ситуации в регионе, неосведомленностью о союзе между Баку и Иерусалимом, а также враждебной пропагандой, вероятно, исходящей от внешних сил».

Раввины, с которыми он встречался, выразили готовность присоединиться к усилиям публичной дипломатии, направленным на углубление связей между Израилем, Азербайджаном и США. Они заявили о намерении обратиться к произраильски настроенным членам Конгресса и сенаторам, которые в настоящее время занимают антиазербайджанскую позицию, с целью убедить их изменить свое отношение. Кроме того, они сообщили, что планируют обратиться к администрации Дональда Трампа и Конгрессу США с просьбой отменить печально известную поправку 907 к Акту о поддержке свободы, запрещающую предоставление прямой помощи правительству Азербайджана.

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