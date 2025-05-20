Министр культуры Азербайджана в Душанбе

С 19 по 22 мая в Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана, организованные Министерством культуры Азербайджана. В рамках этого мероприятия делегация во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в Душанбе.
20 мая в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась двусторонняя встреча Адиля Керимли с министром культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен. Перед началом переговоров министры ознакомились с деятельностью библиотеки, ее историей и фондом редких рукописей.
На встрече Сатториен назвала Дни культуры Азербайджана важным событием, укрепляющим связь между народами двух стран. Она выразила благодарность азербайджанской стороне за поддержку в проведении Дней культуры Таджикистана в Азербайджане в мае прошлого года и высоко оценила организацию тех мероприятий.
Керимли, в свою очередь, поблагодарил таджикскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Он подчеркнул, что дружеские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном играют ключевую роль в развитии двусторонних связей. Подписание 23 мая 2024 года в Баку «Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан» стало важным шагом в укреплении сотрудничества.
Министр отметил значительный потенциал для расширения культурных связей и подчеркнул, что посольство Азербайджана в Душанбе активно поддерживает их развитие. Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества в области кинематографии, библиотечного дела, сохранения культурного наследия и других сферах.
Керимли также сообщил об открытии в Баку регионального офиса ICESCO, который будет координировать взаимодействие с этой организацией не только для Азербайджана, но и для стран Центральной Азии, включая Таджикистан. Кроме того, он упомянул, что город Лачин в 2025 году получил статус «Культурной столицы СНГ» и пригласил таджикскую делегацию на церемонию открытия, которая пройдет в Лачине в начале июня.
В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и сделали совместное фото.