Министр культуры Азербайджана в Душанбе

С 19 по 22 мая в Таджикистане проходят Дни культуры Азербайджана, организованные Министерством культуры Азербайджана. В рамках этого мероприятия делегация во главе с министром Адилем Керимли находится с визитом в Душанбе.

20 мая в Национальной библиотеке Таджикистана состоялась двусторонняя встреча Адиля Керимли с министром культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен. Перед началом переговоров министры ознакомились с деятельностью библиотеки, ее историей и фондом редких рукописей.

На встрече Сатториен назвала Дни культуры Азербайджана важным событием, укрепляющим связь между народами двух стран. Она выразила благодарность азербайджанской стороне за поддержку в проведении Дней культуры Таджикистана в Азербайджане в мае прошлого года и высоко оценила организацию тех мероприятий.

Керимли, в свою очередь, поблагодарил таджикскую сторону за теплый прием и гостеприимство. Он подчеркнул, что дружеские отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Эмомали Рахмоном играют ключевую роль в развитии двусторонних связей. Подписание 23 мая 2024 года в Баку «Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан» стало важным шагом в укреплении сотрудничества.