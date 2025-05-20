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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Десятки тысяч солдат сбежали из российской армии

17:55 2388

За время войны в Украине как минимум 49 тысяч российских военнослужащих были объявлены в розыск по подозрению в дезертирстве или самовольном оставлении части. Об этом говорится в материале «Важных историй».

Журналисты изучили два предполагаемых списка дезертиров в российской армии. Один из них в декабре 2024 года публиковал телеграм-канал «Мобилизация ДНР». В публикации утверждалось, что опубликованный файл «База СОЧ ЮВО 2024» (самовольно оставившие часть в Южном военном округе) содержит имена более 26 тысяч человек.

Второй список предполагаемых дезертиров опубликовал проект Главного управления разведки Минобороны Украины «Хочу жить». В нем 36 тысяч человек, против которых, как утверждается, в России возбуждены уголовные дела о дезертирстве и самоволке. Авторы заявляли, что получили документ от источников в командовании одного из военных округов ВС РФ.

Журналисты объединили данные о дезертирах из утечек в одну таблицу, предварительно очистив их от дублей и проверив информацию по другим источникам.

Как отмечают «Важные истории», самые ранние записи в базу «СОЧ ЮВО» вносили в ноябре-декабре 2022 года, последние — в конце июня 2024 года. Какой точный период охватывает база «Хочу жить», неизвестно.

«Важные истории» пишут, что не все военные, попавшие в слитые базы, действительно уклонялись от службы, что подтверждается публичными случаями и данными самих утечек. Так, почти 300 человек признали погибшими, попавшими в плен или пропавшими без вести.

Из утечек следует, что главные причины объявления в розыск — оставление позиций на фронте, побег с территории воинской части и отказ возвращаться на службу после лечения.

В проекте о дезертирах «Прощай, оружие» заявили, что утекшие поименные списки не отражают реальные масштабы дезертирства.

«Основываясь на этих базах, мы можем сказать, что за все время войны количество дезертиров и людей, ушедших в «СОЧ», больше, чем 50 тысяч человек. По этим спискам также нельзя сделать вывод о количестве дезертиров в России на этот момент», — отметил аналитик проекта Алексей Альшанский. Он пояснил, что в списках есть пропуски в данных, а также они не охватывают последний год войны.

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