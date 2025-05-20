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Разведка Турции выстраивает мосты с Сирией

18:05 1076

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын с официальным визитом посетил Дамаск, где провел ряд встреч с руководством Сирии.

Согласно информации турецкого агентства Anadolu, Калын встретился с президентом страны Фаруком аш-Шараа, министром иностранных дел Валидом Шейбани, а также с главой сирийской разведки Али аль-Саламом.

Стороны обсудили развитие турецко-сирийских отношений, в том числе вопрос самороспуска Рабочей партии Курдистана (РПК), передачу официальному Дамаску контроля над пограничными пунктами, таможенной инфраструктурой, тюрьмами и лагерями, где содержатся члены ИГИЛ.

Анкара выразила готовность оказать Сирии всю необходимую поддержку в решении этих задач.

Кроме того, в центре внимания оказались вопросы региональной безопасности: в частности, обсуждались израильские удары по территории Сирии, необходимость отмены международных санкций, борьба с террористическими группировками, а также создание условий для добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев на родину.

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