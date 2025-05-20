Разведка Турции выстраивает мосты с Сирией

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын с официальным визитом посетил Дамаск, где провел ряд встреч с руководством Сирии.
Согласно информации турецкого агентства Anadolu, Калын встретился с президентом страны Фаруком аш-Шараа, министром иностранных дел Валидом Шейбани, а также с главой сирийской разведки Али аль-Саламом.
Стороны обсудили развитие турецко-сирийских отношений, в том числе вопрос самороспуска Рабочей партии Курдистана (РПК), передачу официальному Дамаску контроля над пограничными пунктами, таможенной инфраструктурой, тюрьмами и лагерями, где содержатся члены ИГИЛ.
Анкара выразила готовность оказать Сирии всю необходимую поддержку в решении этих задач.
Кроме того, в центре внимания оказались вопросы региональной безопасности: в частности, обсуждались израильские удары по территории Сирии, необходимость отмены международных санкций, борьба с террористическими группировками, а также создание условий для добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев на родину.