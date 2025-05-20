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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Британия замораживает переговоры с Израилем

18:16 958

Британское правительство приостановило переговоры с Израилем о заключении соглашения о свободной торговле.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин.

По его словам, Лондон принял это решение на фоне действий израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, как указал Лэмми, блокирует поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и расширяет боевые действия в анклаве.

«Я объявляю о том, что мы приостановили переговоры с нынешним израильским правительством о новом соглашении о свободной торговле», — заявил глава Форин офис. Он также сообщил, что во вторник в Министерство иностранных дел Великобритании будет вызвана посол Израиля Ципи Хотовели.

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