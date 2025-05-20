Киев требует снизить потолок цен на российскую нефть

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов», — подчеркнул он, добавив, что Евросоюзу следует выйти за рамки 17-го пакета санкций против России.

По словам Сибиги, давление на Москву необходимо усиливать, поскольку «Путин продолжает эту войну — он хочет войны». Министр отметил, что «Украина не является препятствием для завершения войны», однако, по его мнению, «Европе необходима полная дипломатическая мобилизация, чтобы сдержать российскую агрессию и восстановить мир на континенте».

На этой неделе Евросоюз намерен предложить странам G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета ограничений. Также обсуждается возможность расширения санкционного списка за счёт судов так называемого «теневого флота» и введение ограничений против банков третьих стран, поддерживающих военные усилия России.