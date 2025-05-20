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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Киев требует снизить потолок цен на российскую нефть

18:28 678

Украина призывает Европейский союз снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Предельная цена на российскую нефть должна составлять 30 долларов», — подчеркнул он, добавив, что Евросоюзу следует выйти за рамки 17-го пакета санкций против России.

По словам Сибиги, давление на Москву необходимо усиливать, поскольку «Путин продолжает эту войну — он хочет войны». Министр отметил, что «Украина не является препятствием для завершения войны», однако, по его мнению, «Европе необходима полная дипломатическая мобилизация, чтобы сдержать российскую агрессию и восстановить мир на континенте».

На этой неделе Евросоюз намерен предложить странам G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую морем, с 60 до 50 долларов за баррель в рамках нового пакета ограничений. Также обсуждается возможность расширения санкционного списка за счёт судов так называемого «теневого флота» и введение ограничений против банков третьих стран, поддерживающих военные усилия России.

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