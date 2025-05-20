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Решение суда по приговору Тофику Ягублу

Инара Рафикгызы
18:40 1530

В Бакинском апелляционном суде состоялось заседание по апелляционной жалобе члена Национального совета Тофика Ягублу.

Как сообщает haqqin.az, суд отклонил жалобу, и приговор, вынесенный ранее, остался в силе.

Напомним, Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Тофика Ягублу к 9 годам лишения свободы.

Тофик Ягублу обвинялся по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджана.

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