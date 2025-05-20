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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Америка предрекает раскол и гражданскую войну в Сирии

новость дополнена
18:50 1095

Нынешняя переходная власть в Сирии может оказаться на грани краха уже в ближайшие недели.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«Переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, может оказаться в шаге от коллапса и полномасштабной гражданской войны. Это может произойти уже через несколько недель, максимум — месяцев. Масштабы конфликта будут катастрофическими и приведут к расколу страны», — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что сотрудничество с сирийскими властями не гарантирует успеха, но отказ от взаимодействия точно приведёт к провалу: «Если бы мы не работали с ними, это гарантированно бы не сработало».

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден ее покинуть»,— сказал американский госсекретарь.

В середине мая Дональд Трамп объявил о снятии санкций США с Сирии. Вскоре после этого он впервые встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и призвал его нормализовать отношения с Израилем, выслать из Сирии «всех иностранных террористов», не допустить возрождения ИГ. По словам Трампа, американская администрация обсуждает нормализацию отношений с правительством Арабской Республики.

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