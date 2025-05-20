Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?

В то же время из данных таможенных деклараций следует, что Азербайджан, получив от экспорта в январе-апреле 2025 года 8,785 миллиарда долларов (рост на 7,5 процента), потратил на импорт 8,133 миллиарда. Тогда как в январе-апреле 2024 года расходы на импорт составляли только 5,465 миллиарда долларов.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана поделился данными о внешнеторговых операциях страны за январь-апрель 2025 года, суммарно выросших до 16,92 миллиарда долларов США - плюс 24,1 процента к показателю четырех месяцев 2024 года.

В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что за первые четыре месяца 2025 года Азербайджан импортировал продуктов питания на 870 миллионов долларов, что составляет 10,65 процента в общем импорте, против прошлогодних закупок за те же четыре месяца на сумму 770 миллионов (14,15 процента в общем импорте). В текущем году этот рост обозначился, в частности, в отношении импорта овощей и фруктов (около 199 тысяч тонн на сумму почти 143 миллиона долларов США против закупки 189 тысяч тонн на 126,5 миллиона долларов в январе-апреле 2024 года).

Экспорт овощей и фруктов в первой трети текущего года принес Азербайджану 207 миллионов долларов (2,36 процента в общем экспорте). Лидерами продаж были азербайджанские томаты — на 75 миллионов долларов (0,85 процента в суммарном экспорте страны) и лесной орех (на 54 миллиона долларов, доля в общем экспорте 0,61 процента) с ростом доходов от экспорта данной продукции.

Что ж касается импорта, то с начала года Азербайджан ввез больше 419 тысяч тонн пшеницы против 266,6 тысяч тонн, импортированных за первые четыре месяца 2024 года. На эти цели в текущем году уже потрачен 91 миллион долларов, тогда как в прошлом году было закуплено в полтора раза меньше пшеницы, что обошлoсь Азербайджану в 60 миллионов долларов.

Импорт 33.767 единиц транспортных средств в январе–апреле 2025 года на 21,3 процента превысил прошлогодние показатели, составив сумму 616,1 миллиона долларов. Таким образом, расходы государства на приобретение транспортных средств выросли на 22,6 процента. Позитивным же является тот факт, что из общего количества автотранспортных средств 14.336 машин (на сумму 405,012 миллионов долларов) пришлось на автомобили с гибридными, электрическими и бензиновыми двигателями (рост в 2,8 раза).

Пополнение автобусного парка страны также нашло отражение в статье импорта Государственного таможенного комитета — 155 автобусов (удвоение к прошлому году) на 12,4 миллиона долларов. Также с начала года было импортировано на 40 процентов больше специальной техники (185 единиц). Расходы на эту операцию превысили 19 миллионов долларов.

Следует отметить возросший в стране интерес к импорту одежды, которая была завезена почти на 150 миллионов долларов (1,84 процента в общем импорте), тогда как в январе-апреле 2024 года на импорт одежды и аксессуаров ушло около 120 миллионов.

Согласно таможенной информации, с начала года Азербайджан торговал с 157 странами мира. Среди участников внешней торговли количество физических лиц составило 23.926 (рост на 7,3 процента), юридических лиц (компаний) – 8.037 (+ 4,3 процента). При этом 7,9 тысяч компаний представляли частный сектор (+ 4,7 процента).