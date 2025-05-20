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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину

19:03 1832

В России силовики выявили более 80 тыс. мигрантов, недавно получивших гражданство, но не вставших на воинский учет. Из них 20 тыс. уже отправлены в зону боевых действий против Украины.

Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Мы уже поставили на учет 80 тысяч таких граждан России. 20 тысяч из них — «молодые» россияне, которым, по их словам, не хочется жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане — теперь они находятся на передовой», — сообщил он.

По словам Бастрыкина, он поручил военному следственному управлению совместно с МВД и Росгвардией проводить регулярные рейды, чтобы выявлять тех, кто уклоняется от постановки на учет. Он отметил, что многие мигранты сознательно избегают визита в военкомат, понимая, что могут быть направлены в зону боевых действий.

Тем не менее, среди натурализованных граждан уже есть «герои», добавил глава СК. В качестве примера он привёл выходца из Таджикистана, который, чтобы получить российский паспорт, подписал контракт с Минобороны РФ и участвовал в операции «Труба» по «освобождению» Суджи в Курской области.

Бастрыкин подчеркнул, что подобные рейды позволяют не только исполнять требования Конституции и законов, но и «решать вопрос миграции». Ранее он отмечал, что на фоне ужесточения правил многие иностранцы стали «потихоньку» уезжать из страны.

Согласно закону, получившие российское гражданство обязаны встать на воинский учет в течение двух недель. С лета 2024 года в РФ начали лишать гражданства за уклонение от этой обязанности. Параллельно действует упрощенная схема — иностранцы могут получить российский паспорт через контракт с Минобороны.

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