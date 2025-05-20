Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину

В России силовики выявили более 80 тыс. мигрантов, недавно получивших гражданство, но не вставших на воинский учет. Из них 20 тыс. уже отправлены в зону боевых действий против Украины.

«Мы уже поставили на учет 80 тысяч таких граждан России. 20 тысяч из них — «молодые» россияне, которым, по их словам, не хочется жить в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане — теперь они находятся на передовой», — сообщил он.

По словам Бастрыкина, он поручил военному следственному управлению совместно с МВД и Росгвардией проводить регулярные рейды, чтобы выявлять тех, кто уклоняется от постановки на учет. Он отметил, что многие мигранты сознательно избегают визита в военкомат, понимая, что могут быть направлены в зону боевых действий.

Тем не менее, среди натурализованных граждан уже есть «герои», добавил глава СК. В качестве примера он привёл выходца из Таджикистана, который, чтобы получить российский паспорт, подписал контракт с Минобороны РФ и участвовал в операции «Труба» по «освобождению» Суджи в Курской области.

Бастрыкин подчеркнул, что подобные рейды позволяют не только исполнять требования Конституции и законов, но и «решать вопрос миграции». Ранее он отмечал, что на фоне ужесточения правил многие иностранцы стали «потихоньку» уезжать из страны.

Согласно закону, получившие российское гражданство обязаны встать на воинский учет в течение двух недель. С лета 2024 года в РФ начали лишать гражданства за уклонение от этой обязанности. Параллельно действует упрощенная схема — иностранцы могут получить российский паспорт через контракт с Минобороны.