США угрожают России новыми санкциями

По его словам, война в Украине не может быть решена исключительно военным путем и «обязана закончиться переговорами».

Администрация США не исключает ужесточения санкций против России и наращивания военной помощи Украине, заявил госсекретарь США и временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Что касается вопроса Украины, вот с чем мы все можем согласиться. У этого кризиса нет военного решения. Он должен будет завершиться путем переговоров. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся на Украине, заключается в следующем: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, чего она не может вернуть военным путем. И в этом суть проблемы»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

При этом он отметил, что союзники США по НАТО не спешат передавать Украине свои системы ПВО Patriot.

«Украинцы просят средства ПВО, комплексы Patriot, которых у нас, откровенно говоря, нет. Мы активно работаем с союзниками, у некоторых из которых есть батареи Patriot, которые они могли бы предоставить для защиты, например, воздушного пространства над Киевом», — сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.

Однако он добавил, что «ни одна из этих стран не хочет отказываться от имеющихся систем Patriot», а США не способны быстро нарастить их производство.

Рубио подтвердил, что поставки оружия Украине продолжаются, но решение о новых пакетах помощи пока не принято.

Кроме того, Рубио заявил, что президент Дональд Трамп в урегулировании российско-украинского конфликта не пошел ни на какие уступки Владимиру Путину. Так он ответил на критику Сената по поводу политики республиканской администрации по Украине.

«Он (Владимир Путин) не добился ни единой уступки»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате.