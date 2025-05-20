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ЕС введет налог на товары, купленные онлайн

19:34 584

Европейский союз (ЕС) планирует ввести налог на товары, заказанные онлайн и ввезённые на территорию сообщества из третьих стран, преимущественно из Китая.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники и проект предложения.

В проекте конкретный размер пошлины не указан, однако европейские чиновники предполагают, что она составит около €2 за каждую посылку.

Часть средств будет направлена на покрытие таможенных расходов, остальная — в бюджет ЕС. По оценкам, инициатива может приносить миллиарды евро ежегодно.

В ЕС ежегодно ввозится около 4,6 млрд товаров, заказанных гражданами через интернет.

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