Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB

Десятки стоматологов, работающих в государственных медицинских учреждениях, выступают против нового требования, выдвинутого Объединением по управлению территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB). В социальных сетях размещено множество постов и обращений на эту тему. Стоматологи утверждают, что TƏBİB требует от специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях Баку, ежемесячно платить по 1800 манатов за каждый рабочий кабинет, а в регионах — 1200 манатов. Хотя это требование не было официально объявлено, оно доводится до стоматологов через главврачей. Утверждается, что в случае отказа от уплаты стоматологи будут уволены. От имени группы стоматологов, работающих в Азербайджане, сообщается, что сотни специалистов предлагают провести акцию протеста перед зданием TƏBİB.

Один из врачей написал, что официальная зарплата стоматолога составляет 500 манатов. Все необходимые медицинские материалы и лекарства, используемые в процессе работы, они приобретают за собственный счет. Поликлиники не выдают даже обычную вату. Все расходы — от ремонта кабинета до создания условий для работы — стоматологи берут на себя. Хирург-стоматолог Турал Мирзаев опубликовал на своей официальной странице в Facebook обращение от имени стоматологов. В нем говорится: «Мы, врачи, прошедшие долгий и трудный путь профессионального обучения в области стоматологии и посвятившие свою жизнь здоровью тысяч людей, выражаем глубокую обеспокоенность несправедливостями, с которыми сталкиваемся в последнее время, а также решениями, ставящими под сомнение авторитет и деятельность стоматологов. Новое требование TƏBİB в виде «плана» на 1200 и 1800 манатов, введенное для стоматологических учреждений, не соответствует ни медицинским принципам, ни реальным экономическим и социальным условиям. Эти необоснованные и неэтичные требования стали инструментом финансового и психологического давления на врачей. Такая система негативно сказывается не только на честно работающих врачах, но и на качестве стоматологических услуг в целом. Еще более прискорбно то, что на фоне этих решений никакие меры не предпринимаются против лиц, не имеющих медицинского образования и незаконно занимающихся лечением зубов и протезированием. Напротив, на профессиональных, дипломированных и лицензированных стоматологов усиливается давление, они сталкиваются с угрозой увольнения. Это не просто несправедливость — это угроза будущему здравоохранения. Мы, стоматологи, выступаем против этих несправедливостей и обращаемся к официальным структурам и обществу со следующими требованиями».

Среди требований — немедленная отмена установленного TƏBİB «плана» на 1200 и 1800 манатов, обеспечение того, чтобы стоматологической деятельностью занимались исключительно специалисты с соответствующим дипломом и разрешением, принятие мер против незаконно практикующих лиц, прекращение давления и увольнений в отношении профессиональных врачей. Врач Айдын Мамедов написал, что TƏBİB проявляет пренебрежительное отношение к стоматологии, создает условия для преступной деятельности «кустарных стоматологов»: «Получается, к нашей зарплате мы должны добавить 1300 манатов и отдать их TƏBİB». Другой врач отметил, что самое интересное — никто не может внятно объяснить, на каком основании и с какой целью запрашивается такая сумма. Нет установленных расценок на стоматологические услуги в государственных учреждениях, отсутствует официальное заявление о передаче кабинетов в аренду за определенную плату, и стоматологам не предъявлялось официальное обязательство предоставлять услуги на сумму 1800 манатов в месяц. Просто главврачи требуют ежемесячную плату и ссылаются на решение TƏBİB. «В поликлиниках не проводятся хирургические вмешательства, ежемесячные доходы невысокие. Несмотря на большое количество публикаций, TƏBİB до сих пор не сделал никаких заявлений. Все главврачи не могли самостоятельно выдвинуть такое требование без разрешения. Мы имеем право требовать разъяснений», — заявили стоматологи.