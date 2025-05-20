Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB

Десятки стоматологов, работающих в государственных медицинских учреждениях, выступают против нового требования, выдвинутого Объединением по управлению территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB). В социальных сетях размещено множество постов и обращений на эту тему.
Стоматологи утверждают, что TƏBİB требует от специалистов, работающих в государственных медицинских учреждениях Баку, ежемесячно платить по 1800 манатов за каждый рабочий кабинет, а в регионах — 1200 манатов. Хотя это требование не было официально объявлено, оно доводится до стоматологов через главврачей. Утверждается, что в случае отказа от уплаты стоматологи будут уволены.
От имени группы стоматологов, работающих в Азербайджане, сообщается, что сотни специалистов предлагают провести акцию протеста перед зданием TƏBİB.
Один из врачей написал, что официальная зарплата стоматолога составляет 500 манатов. Все необходимые медицинские материалы и лекарства, используемые в процессе работы, они приобретают за собственный счет. Поликлиники не выдают даже обычную вату. Все расходы — от ремонта кабинета до создания условий для работы — стоматологи берут на себя.
Хирург-стоматолог Турал Мирзаев опубликовал на своей официальной странице в Facebook обращение от имени стоматологов. В нем говорится: «Мы, врачи, прошедшие долгий и трудный путь профессионального обучения в области стоматологии и посвятившие свою жизнь здоровью тысяч людей, выражаем глубокую обеспокоенность несправедливостями, с которыми сталкиваемся в последнее время, а также решениями, ставящими под сомнение авторитет и деятельность стоматологов. Новое требование TƏBİB в виде «плана» на 1200 и 1800 манатов, введенное для стоматологических учреждений, не соответствует ни медицинским принципам, ни реальным экономическим и социальным условиям. Эти необоснованные и неэтичные требования стали инструментом финансового и психологического давления на врачей. Такая система негативно сказывается не только на честно работающих врачах, но и на качестве стоматологических услуг в целом.
Еще более прискорбно то, что на фоне этих решений никакие меры не предпринимаются против лиц, не имеющих медицинского образования и незаконно занимающихся лечением зубов и протезированием. Напротив, на профессиональных, дипломированных и лицензированных стоматологов усиливается давление, они сталкиваются с угрозой увольнения. Это не просто несправедливость — это угроза будущему здравоохранения.
Мы, стоматологи, выступаем против этих несправедливостей и обращаемся к официальным структурам и обществу со следующими требованиями».
Среди требований — немедленная отмена установленного TƏBİB «плана» на 1200 и 1800 манатов, обеспечение того, чтобы стоматологической деятельностью занимались исключительно специалисты с соответствующим дипломом и разрешением, принятие мер против незаконно практикующих лиц, прекращение давления и увольнений в отношении профессиональных врачей.
Врач Айдын Мамедов написал, что TƏBİB проявляет пренебрежительное отношение к стоматологии, создает условия для преступной деятельности «кустарных стоматологов»: «Получается, к нашей зарплате мы должны добавить 1300 манатов и отдать их TƏBİB».
Другой врач отметил, что самое интересное — никто не может внятно объяснить, на каком основании и с какой целью запрашивается такая сумма. Нет установленных расценок на стоматологические услуги в государственных учреждениях, отсутствует официальное заявление о передаче кабинетов в аренду за определенную плату, и стоматологам не предъявлялось официальное обязательство предоставлять услуги на сумму 1800 манатов в месяц. Просто главврачи требуют ежемесячную плату и ссылаются на решение TƏBİB.
«В поликлиниках не проводятся хирургические вмешательства, ежемесячные доходы невысокие. Несмотря на большое количество публикаций, TƏBİB до сих пор не сделал никаких заявлений. Все главврачи не могли самостоятельно выдвинуть такое требование без разрешения. Мы имеем право требовать разъяснений», — заявили стоматологи.
Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос haqqin.az, «за последнее время были проведены определенные анализы и оценочные работы с целью организации стоматологических услуг и повышения прозрачности в этой сфере. В рамках этих оценок изучались объемы оказываемых услуг стоматологами, работающими в различных регионах, а также условия их деятельности. Было выявлено, что в ряде случаев оплата услуг не осуществлялась через официальный безналичный платежный механизм (POS-терминалы, банковские переводы и т.д.), что свидетельствует об уклонении от финансового учета в учреждениях».
В TƏBİB напомнили, что стоматологические услуги не входят в перечень, покрываемый системой обязательного медицинского страхования, и предоставляются на платной основе. Общее количество таких услуг составляет 149, а их тарифы утверждены решением Наблюдательного совета TƏBİB от 18 сентября 2023 года № 20-Q/2023 — «Об изменении тарифов на медицинские услуги, не входящие в пакет услуг и предоставляемые на платной основе государственными медицинскими учреждениями, находящимися в подчинении TƏBİB, а также медицинские услуги, предоставляемые на платной основе лицам, не признанным застрахованными», на основании пункта 3 статьи 10 Закона Азербайджанской Республики «О защите здоровья населения» и подпункта 3.1.7 Устава TƏBİB, утвержденного указом президента Азербайджанской Республики от 1 мая 2023 года № 2130.
Цель текущего анализа — найти пути более качественной организации стоматологических услуг, справедливого распределения ресурсов и устойчивого финансирования медицинской инфраструктуры.
«Мы с пониманием относимся к обеспокоенности и хотим подчеркнуть, что любое принятое решение будет иметь правовое обоснование и вводиться поэтапно», — заявили в TƏBİB.
«Мы как TƏBİB будем продолжать защищать интересы как стоматологов, так и пациентов, основываясь на принципах взаимного сотрудничества и открытого диалога», — добавили в учреждении.
При этом в TƏBİB подчеркнули, что никакого официального решения о внедрении конкретных планов или обязательств пока не принято. Вопрос находится на стадии обсуждения и рассмотрения предложений. Сегодня по инициативе руководства TƏBİB состоялась встреча с группой врачей-стоматологов.