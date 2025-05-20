Совместные учения Азербайджана и Ирана

На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025» с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что, согласно сценарию, участники успешно выполняют поставленные задачи на различных этапах учений.
Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий уровень подготовки и профессионализма.
Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и военного сотрудничества, завершатся 21 мая.