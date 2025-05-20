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Совместные учения Азербайджана и Ирана

фото; видео
19:58 308

На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025» с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. 

В ведомстве отметили, что, согласно сценарию, участники успешно выполняют поставленные задачи на различных этапах учений.

Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий уровень подготовки и профессионализма.

Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и военного сотрудничества, завершатся 21 мая.

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