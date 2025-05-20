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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной
Новость дня
Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Евросоюз может подключиться к переговорам Украины и России

20:05 303

Европейская комиссия подтвердила возможность участия представителей ЕС и США в будущих прямых переговорах между Украиной и Россией.

Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге 20 мая.

По словам Пиньо, президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным проинформировал ряд европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она отметила, что стороны сошлись во мнении о необходимости прямого диалога между Киевом и Москвой при участии европейских и американских партнеров.

Место возможных переговоров пока не определено.

Ранее, 16 мая, в Стамбуле состоялись первые за более чем три года переговоры между украинской и российской делегациями при посредничестве Турции. Основной темой обсуждений стали прекращение огня и обмен пленными. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, в составе делегации были также представители МИД, Офиса президента, СБУ, разведки и Генштаба. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков.

По словам главы МИД Турции, делегации договорились о следующей встрече и передаче условий прекращения огня в письменном виде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность новой встречи команд на высоком уровне с участием делегаций США, ЕС, Украины и России. В качестве возможных площадок обсуждаются Турция, Ватикан и Швейцария.

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