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Кто первая азербайджанка, покорившая Эверест?

Исрафил Ашурлы вносит ясность
Отдел спорта
20:06 439

Знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы внес ясность в спор о том, кто является первой азербайджанкой, покорившей высочайшую вершину мира Эверест.

Исрафил Ашурлы

На днях Вафа Мусаева сначала смогла подняться на Эверест (8848 метров), а через два дня покорила четвертую вершину в мире - Лхоцзе (8516).

В некоторых источниках Мусаеву назвали первой азербайджанской женщиной, сумевшей взобраться на Эверест. А как же Эльмира Асланова, которая поднялась на самую высокую вершину в 2023 году?

«К сожалению, радостные новости последних часов, отраженные в моих статьях, посвященных Вафе Мусаевой, омрачают неточными интерпретациями, а порой и искажением фактов, - написал Исрафил Ашурлы в своих соцсетях. - Спорят о том, кто - первая, а кто - вторая. Давайте будем справедливы.

Эльмира Асланова была и будет первой азербайджанской женщиной (из 50 миллионов азербайджанцев по обе стороны Араза), которая покорила Эверест. В 2023 году она подняла там флаг Азербайджана. Однако в тот момент у Эльмиры, которая родилась в Азербайджане, но переехала с семьей в Украину, не было азербайджанского гражданства. Она хотела его получить и смогла это сделать в 2025 году, с чем я ее и поздравляю.

Вафа Мусаева стала второй азербайджанкой и первой гражданкой Азербайджана, покорившей Эверест. Она проявила невероятное мужество и силу воли, и сразу после Эвереста стала первой азербайджанкой, покорившей гору Лхоцзе.

Вафа Мусаева и Эльмира Асланова

Эльмира и Вафа очень волевые женщины. Они собрали свою волю в кулак, мобилизовали все свои силы и ресурсы для достижения цели, избегая ненужного нытья, хвастовства, интриг и сплетен. Единственной помощью и поддержкой для них были их семьи и друзья. Эти женщины достойно представляли нашу Родину в высоких горах.

Сравнивая их достижения, невозможно обесценить, принизить или, наоборот, преувеличить их успех. Для меня они обе первые, как и каждая наша женщина, которая пойдет по их стопам. Я никогда никого не призывал покорять большие высоты и никогда не буду этого делать. Переход через «зону смерти» - это личный выбор каждого. Но я всегда буду на стороне тех, кто готов преодолеть себя, кто бросает вызов себе, своим возможностям. И для меня большая честь стоять рядом с каждой из этих женщин».

Напомним, сам Исрафил Ашурлы покорил 8 из 14-ти восьмитысячников. Подняться на Эверест ему удалось еще в 2007 году.

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