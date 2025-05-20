Кто первая азербайджанка, покорившая Эверест?

Знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы внес ясность в спор о том, кто является первой азербайджанкой, покорившей высочайшую вершину мира Эверест.

На днях Вафа Мусаева сначала смогла подняться на Эверест (8848 метров), а через два дня покорила четвертую вершину в мире - Лхоцзе (8516).

В некоторых источниках Мусаеву назвали первой азербайджанской женщиной, сумевшей взобраться на Эверест. А как же Эльмира Асланова, которая поднялась на самую высокую вершину в 2023 году?

«К сожалению, радостные новости последних часов, отраженные в моих статьях, посвященных Вафе Мусаевой, омрачают неточными интерпретациями, а порой и искажением фактов, - написал Исрафил Ашурлы в своих соцсетях. - Спорят о том, кто - первая, а кто - вторая. Давайте будем справедливы.

Эльмира Асланова была и будет первой азербайджанской женщиной (из 50 миллионов азербайджанцев по обе стороны Араза), которая покорила Эверест. В 2023 году она подняла там флаг Азербайджана. Однако в тот момент у Эльмиры, которая родилась в Азербайджане, но переехала с семьей в Украину, не было азербайджанского гражданства. Она хотела его получить и смогла это сделать в 2025 году, с чем я ее и поздравляю.

Вафа Мусаева стала второй азербайджанкой и первой гражданкой Азербайджана, покорившей Эверест. Она проявила невероятное мужество и силу воли, и сразу после Эвереста стала первой азербайджанкой, покорившей гору Лхоцзе.