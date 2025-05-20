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Трамп поддержал Путина в войне с Украиной

Соцсеть Маска продает «синие галочки» террористам

20:19 156

Платформа X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, принимала платные подписки X Premium от лиц и организаций, включённых в санкционные списки США.

Об этом говорится в новом расследовании американской некоммерческой организации Tech Transparency Project (TTP).

Согласно докладу, платформа предоставила «синие галочки» верификации ряду аккаунтов, связанных с признанными террористическими структурами — в их числе представители «Аль-Каиды», «Хезболлы», иракских шиитских ополчений и йеменского движения хуситов.

Все они находятся под санкциями Министерства финансов США (OFAC), которое запрещает любые финансовые операции с такими лицами, включая подписки и автоматические платежи.

Авторы расследования отмечают, что даже непреднамеренные транзакции с подсанкционными субъектами могут повлечь правовые последствия. В связи с этим деятельность X может оказаться под пристальным вниманием OFAC, Министерства юстиции США и Конгресса.

Информация вызвала общественный резонанс, учитывая участие Илона Маска в правительственном совете при администрации Дональда Трампа и его активные заявления о необходимости реформирования государственной системы управления.

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