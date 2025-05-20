USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Трамп теряет терпение с Нетаньяху

20:40 1176

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что Трамп все больше раздражается поведением Нетаньяху, который, по мнению СМИ, выстраивал свою карьеру, «обхаживая президентов США, начиная с Билла Клинтона». При этом The Times предупреждает, что Трамп не похож на своих предшественников и может резко изменить свое отношение к другим мировым лидерам.

Израильские СМИ отмечают, что отношения между Трампом и Нетаньяху близки к переломному моменту. В частности, внимание привлекают такие шаги Вашингтона, как начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.

Портал Axios 19 мая сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планируемый визит в Израиль после расширения военной операции Израиля в секторе Газа. Решение Вэнса связано с тем, что визит мог бы быть воспринят как поддержка израильских действий, в то время как США призывают к прекращению огня. Официально отмена объяснена «логистическими» причинами.

18 мая советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что армия страны вступила в решающую фазу операции «Колесницы Гидеона» по уничтожению радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Военные действия были возобновлены 18 марта после массированных ударов по сектору и прекращения перемирия, установленного в январе. Израильские власти объяснили операцию отказом ХАМАС от предложений посредников с целью освободить всех заложников.

США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
23:18 350
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
21:19 1428
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
18:53 3683
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 5440
ЕС снял все экономические санкции с Сирии
ЕС снял все экономические санкции с Сирии обновлено 20:31
20:31 2428
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште фото; обновлено 20:20
20:20 10043
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB +ответ TƏBİB
19:46 4088
США угрожают России новыми санкциями
США угрожают России новыми санкциями
19:25 2535
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване фото; обновлено 18:56
18:56 5954
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
19:03 3466
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 8952

ЭТО ВАЖНО

США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
23:18 350
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
21:19 1428
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
18:53 3683
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 5440
ЕС снял все экономические санкции с Сирии
ЕС снял все экономические санкции с Сирии обновлено 20:31
20:31 2428
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште фото; обновлено 20:20
20:20 10043
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB +ответ TƏBİB
19:46 4088
США угрожают России новыми санкциями
США угрожают России новыми санкциями
19:25 2535
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване фото; обновлено 18:56
18:56 5954
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
19:03 3466
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 8952
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться