Трамп теряет терпение с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания отмечают, что Трамп все больше раздражается поведением Нетаньяху, который, по мнению СМИ, выстраивал свою карьеру, «обхаживая президентов США, начиная с Билла Клинтона». При этом The Times предупреждает, что Трамп не похож на своих предшественников и может резко изменить свое отношение к другим мировым лидерам.
Израильские СМИ отмечают, что отношения между Трампом и Нетаньяху близки к переломному моменту. В частности, внимание привлекают такие шаги Вашингтона, как начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.
Портал Axios 19 мая сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планируемый визит в Израиль после расширения военной операции Израиля в секторе Газа. Решение Вэнса связано с тем, что визит мог бы быть воспринят как поддержка израильских действий, в то время как США призывают к прекращению огня. Официально отмена объяснена «логистическими» причинами.
18 мая советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что армия страны вступила в решающую фазу операции «Колесницы Гидеона» по уничтожению радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Военные действия были возобновлены 18 марта после массированных ударов по сектору и прекращения перемирия, установленного в январе. Израильские власти объяснили операцию отказом ХАМАС от предложений посредников с целью освободить всех заложников.