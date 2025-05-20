Трамп теряет терпение с Нетаньяху

Собеседники издания отмечают, что Трамп все больше раздражается поведением Нетаньяху, который, по мнению СМИ, выстраивал свою карьеру, «обхаживая президентов США, начиная с Билла Клинтона». При этом The Times предупреждает, что Трамп не похож на своих предшественников и может резко изменить свое отношение к другим мировым лидерам.

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Израильские СМИ отмечают, что отношения между Трампом и Нетаньяху близки к переломному моменту. В частности, внимание привлекают такие шаги Вашингтона, как начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.

Портал Axios 19 мая сообщил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планируемый визит в Израиль после расширения военной операции Израиля в секторе Газа. Решение Вэнса связано с тем, что визит мог бы быть воспринят как поддержка израильских действий, в то время как США призывают к прекращению огня. Официально отмена объяснена «логистическими» причинами.

18 мая советник премьера Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что армия страны вступила в решающую фазу операции «Колесницы Гидеона» по уничтожению радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Военные действия были возобновлены 18 марта после массированных ударов по сектору и прекращения перемирия, установленного в январе. Израильские власти объяснили операцию отказом ХАМАС от предложений посредников с целью освободить всех заложников.