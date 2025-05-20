ЕС может ввести новые санкции против Ирана

Госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, заявил, что Европейский союз может ввести собственные санкции против Ирана в течение 2025 года.

«Я встречался с представителями ЕС примерно четыре дня назад в Турции. Они продолжают свой независимый процесс, который может привести к введению дополнительных санкций в июле–сентябре или октябре–ноябре этого года», — сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. При этом он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.