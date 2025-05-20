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Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

ЕС может ввести новые санкции против Ирана

20:48 505

Госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио, заявил, что Европейский союз может ввести собственные санкции против Ирана в течение 2025 года.

«Я встречался с представителями ЕС примерно четыре дня назад в Турции. Они продолжают свой независимый процесс, который может привести к введению дополнительных санкций в июле–сентябре или октябре–ноябре этого года», — сказал Рубио на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам. При этом он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в эффективности переговоров с США по ядерной программе Тегерана. По его словам, требовать от Ирана прекращения обогащения урана — серьезная ошибка.

В Вашингтоне настаивают, что Тегеран должен прекратить обогащение урана и фактически свернуть свою ядерную программу. В свою очередь иранские власти заявляют, что готовы обсуждать ограничение объемов обогащения урана при условии снятия санкций, но не откажутся от права на мирное использование атомной энергии, которое гарантировано международными договорами.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по ядерной программе. Пятый раунд планируется провести в Риме 24–25 мая.

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