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Прокуратура об убийстве 16-летней девушки

20:55 2144

В селе Гудаджухур Сабирабадского района произошло убийство.

Как передает haqqin.az, 16-летняя девушка получила смертельное ножевое ранение, после чего ее тело было брошено в реку Кура.

В ходе поисково-спасательной операции тело обнаружили и передали соответствующим органам.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 20 мая в районную прокуратуру поступило сообщение об обнаружении тела женщины на участке реки Кура, проходящем через территорию Сабирабадского района.

В ходе предварительного расследования установлены обоснованные подозрения, что 2004 года рождения Сеидресул Талыбзаде 18 мая в лесистой местности рядом с селом Гюдечюр в ходе конфликта умышленно убил свою знакомую, 2009 года рождения Нурану Алекберову, и сбросил её тело в реку.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана — умышленное убийство. Талыбзаде задержан в качестве подозреваемого. Следственные действия продолжаются.

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