Этот день победы… Путина. Который приближает Запад

Президент Владимир Путин провел двухчасовую беседу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Судя по тому, что Путин остался доволен «содержательной и полезной» беседой, президент США войну России в Украине особо не критиковал. Путин сообщил, что Россия готова работать над меморандумом, который будет включать в себя прекращение огня. По его словам, Москва хочет положить конец боевым действиям, но прежде ей необходимо найти наиболее эффективный путь к миру. При этом, по словам Путина, Киеву и Москве придется пойти на компромиссы, не уточнив, правда, что в Кремле имеют в виду под определением «компромисс». Дональд Трамп тоже остался доволен беседой, хотя никаких дополнительных подробностей президент США не представил. О телефонном разговоре Трампа и Путина и перипетиях американской политики в украинском вопросе haqqin.az побеседовал c послом Литвы в Швеции Линасом Линкявичюсом, занимавшим в прошлом посты главы МИД и министра обороны Литвы.

- Какие предварительные выводы можно сделать из телефонной беседы лидеров США и Российской Федерации? - На мой взгляд, это - день победы для Путина. Российский президент рад, поскольку ему позволили и дальше пускать пыль в глаза. Его «готовность к переговорам» не что иное, как блеф, поскольку повторение невыполнимых условий — это не переговоры. А потому возникает резонный вопрос: неужели и сейчас у Трампа не хватит воли для обещанных внушительных санкций против России? - Что стоит за решением Трампа поговорить с Путиным после провала стамбульских переговоров? Шаг навстречу желаниям лидера РФ, который хочет, чтобы украинский вопрос обсуждали только США и Россия? Намек на то, что Украина и Европа - не субъекты, и им нет места за столом переговоров? - Сейчас трудно прогнозировать, как будут развиваться события после телефонного разговора Трампа и Путина. Очевидно, что Путин стремится путем переговоров забрать украинские области, которые он не смог захватить на поле боя, но уже внес в Конституцию РФ как российские земли. В отношении войны в Украине у Путина и Трампа совершенно разные ожидания. Путин остался верным своей цели уничтожить украинское государство или как минимум ликвидировать суверенитет, возможности Киева самостоятельно принимать решения. У Трампа другая цель, он хочет прекратить военные действия, чтобы начать бизнес с Россией, реализовать какие-то энергетические проекты, добывать нефть, газ в Арктике и т.д. И ему нет дела до интересов Украины. Экономические интересы Трампа диктуют необходимость прекращения боевых действий. Но такая позиция американского президента не отвечает планам Путина, который намерен тянуть время настолько, насколько это возможно. Но при этом так, чтобы не раздражать Трампа. При всей шапкозакидательской риторике Кремля, Путину не нужны дополнительные санкции. Наоборот, он хотел бы смягчить уже существующие, которые, пусть худо-бедно, но работают. Путину нужно найти такое решение, при котором он мог бы сохранить отношения с Трампом и в тоже время продолжать аннексию украинских территорий. Президент России балансирует между собственным упрямством, неизменностью позиции и сохранением политического диалога с Трампом. Пока у него это получается. Просчитался российский лидер только с решением послать на переговоры в Стамбул второстепенную по значимости делегацию, что было воспринято, как акт неуважения лично к Трампу, на что, впрочем, президент США еще не отреагировал. И пока мы не знаем всех нюансов телефонного разговора лидеров США и РФ, трудно предугадать ход дальнейших событий на российско-американском треке.

- Трамп сделал политику США обычным коммерческим предприятием. Но если следовать этой логике и признать, что Россия – действительно выгодный коммерческий компаньон, можно ли предположить, что Трамп присоединится к Путину, после чего оба начнут выкручивать руки Зеленскому, принуждая его согласиться на сдачу украинских территорий и удовлетворение экспансионистских аппетитов Кремля? - Интересы и мировоззрение главы Белого дома и хозяина Кремля во многом совпадают. Трамп не раз говорил, что украинцам не надо было сопротивляться, что Киеву надо было с самого начала принять правильное решение, что эта война совсем не нужна, поскольку невозможно бороться с таким сильным противником, как Россия. Все это он говорил давно и неоднократно. Мало того, Трамп признавался, что понимает мотивы Путина, подтолкнувшие его к этой войне, равно как и доминирующую позицию России, которая практически во всем больше и сильнее Украины. А потому, по логике Трампа, надо постараться, чтобы война закончилась и наступил мир. Со стороны может показаться, что эта позиция Трампа базируется на каких-то гуманистических соображениях. Дескать, давайте побыстрее закончим войну и прекратим кровопролитие в Украине. Но мир ценой сдачи украинских территорий и отказа от суверенных прав, это не мир, а капитуляция. О каком мире говорит Трамп после того, как россияне совершили в Украине тягчайшие военные преступления и без всякого повода разрушили целую страну? Словом, по сути дела Трамп говорит о реабилитации Владимира Путина и повышении статуса России до уровня равноправного политического партнера, с которым он будет вести какие-то коммерческие дела. Такое видение решения конфликта в Украине ничего общего с миром, естественно, не имеет. Более того, такая политика США в отношении России грозит соседним с РФ странам еще большими проблемами. - То есть, по-Вашему, в какой-то момент США и Россия решат поделить Украину? - Просто напомню Вам слова Трампа, утверждавшего, что Путин сделал очень большую уступку, отказавшись занять всю Украину. Президент США считает, что Путин пошел на большой компромисс, отказавшись от оккупации всей Украины. Стало быть, Зеленскому эту «уступку» следует оценить и согласиться с требованиями Путина. - В Ватикане состоялась встреча президента Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Это их первая встреча после позорной сцены в Овальном кабинете, где Вэнс, по сути, спровоцировал украинского президента… - Не хочется делать каких-то выводов, уж слишком быстро - из позитива в негатив и обратно - меняется ситуация. Короткое рукопожатие Вэнса и Зеленского в Ватикане, конечно, выглядит красиво, но никто не забыл контекст, предшествовавший этому рукопожатию. Когда Вэнс постоянно упрекал Украину в неблагодарности и продолжал делать то же самое уже после скандала в Овальном кабинете. Вэнс занимался и занимается подстрекательством. В зависимости от обстоятельств он может изменить тактику, но его миссия, как подстрекателя, никуда не делась. Сейчас многое зависит от лидеров Германии, Франции, Италии и Великобритании, которые звонили Трампу перед его разговором с Путиным. Все они, насколько известно, пытались убедить президента США не попадаться на уловки Кремля и ввести против России максимально жесткие санкции. У Трампа, замечу, непростое положение, поскольку Путин не выполнил его требование объявить прекращение огня на 30 дней. Со стороны России это был тот минимум, который Россия вполне могла себе позволить. Но Путин не сделал этого, проявив очевидное неуважение к президенту Соединенных Штатов. Такое поведение России Трамп, на мой взгляд, мог бы расценить более резко.

- Что Вы имеете в виду под «более резко»? - Как пренебрежение, игнорирование позиции его страны, от которой зависит очень многое, включая принятие санкций. Пренебрежительное отношение Кремля к США выглядит нелогично. Тем более, если учесть, что в целом Трамп помогает России на переговорах. - Трамп часто говорит о своей чуть ли не вселенской миротворческой миссии. В подтверждение которой президент США озвучивает призывы к миру в Украине, Газе, Сирии, в конфликте Индии и Пакистана, Израиля и Ирана… Эти призывы так настойчивы, что некоторые аналитики даже начали сомневаться: а, может, Трамп вовсе и не миротворец, а инициатор войн? - Я искренне верю, что 47-й президент США хотел быть миротворцем. Во время своей первой каденции он старался наладить диалог с Северной Кореей, сейчас вместе с Израилем он ищет способ урегулировать ситуацию в секторе Газа. Но его инициативы вызывают много противоречивых откликов. Все инициативы Трампа, связанные с приостановкой военных конфликтов в горячих точках, очевидны, но пока безрезультатны. Будем надеяться, что в конце концов у него что-то получится. - До сих пор удивительное снисхождение Трампа по отношению к Путину объясняли желанием главы Белого дома оторвать Россию от Китая. Но после участия товарища Си на параде Победы в Москве стало понятно, что нынешние российско-китайские отношения полностью соответствуют строчке из советской песни «русский с китайцем братья навек». Как долго, по-Вашему, Трамп будет бессмысленно размахивать перед носом России жупелом «адских санкций»? - Трамп постоянно говорит, что на первом месте для него - интересы Америки. И если экономические интересы диктуют сильному государству необходимость совершить агрессию, то эта агрессия в понимании Трампа абсолютно оправдана. Потому что интересы сильного государства оправдывают любые средства. И это - большая трагедия, когда самая сильная страна мира руководствуется столь сомнительными принципами. Желание Трампа присоединить Гренландию - такое же «право сильного» совершить агрессию в своих интересах. Таким образом, то, что делает Россия в отношении Украины, в глазах Трампа является политикой, исходящей из национальных интересов Российской Федерации. И если российским интересам невыгодно или опасно существование независимой Украины, это причина начать специальную военную операцию. Не случайно Трамп никогда не называл вторжение России в Украину «агрессией». - Вы хотите сказать, что Трамп и Путин - одного поля ягоды? - Я так не говорил, это вы сказали (смеется). Я лишь провожу параллели. Если не различать, кто агрессор, а кто жертва, то тогда можно и не помогать жертве агрессии, не так ли? Позиция США, в рамках которой они перестают адекватно оценивать ситуацию и события в мире – это крайне опасный прецедент. В заявлении Трампа о том, что Гренландия все равно будет частью Америки, - из той же логики, что и желание Путина подчинить себе Украину. Думаю, с такой перспективой мир ожидают очень сложные времена. Если сам хочешь как-то реализовать свои интересы за счет суверенитета другого государства, то сложно упрекать в этом других…