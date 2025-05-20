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Пентагон: Россия создает космический аппарат для ядерного оружия

21:07 1195

Министерство обороны США заявило, что Россия ведет разработку орбитального спутника, предназначенного для транспортировки ядерного оружия.

Об этом говорится в совместном заявлении министра ВВС США Троя Мейнка, начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина и командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, распространённом в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.

«Россия продолжает уделять особое внимание модернизации и разработке стратегического и другого ядерного оружия, которое позволяет ей удерживать под угрозой территорию США, в том числе за счёт гиперзвукового и другого оружия следующего поколения, — говорится в документе. — Кроме того, Россия разрабатывает новый спутник, способный перевозить ядерное оружие в качестве средства противоспутниковой борьбы».

В Пентагоне также утверждают, что РФ ведет разработку противокосмических систем, включая противоспутниковое оружие.

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