Пентагон: Россия создает космический аппарат для ядерного оружия

Об этом говорится в совместном заявлении министра ВВС США Троя Мейнка, начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина и командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, распространённом в ходе слушаний в Сенате Конгресса США.

«Россия продолжает уделять особое внимание модернизации и разработке стратегического и другого ядерного оружия, которое позволяет ей удерживать под угрозой территорию США, в том числе за счёт гиперзвукового и другого оружия следующего поколения, — говорится в документе. — Кроме того, Россия разрабатывает новый спутник, способный перевозить ядерное оружие в качестве средства противоспутниковой борьбы».

В Пентагоне также утверждают, что РФ ведет разработку противокосмических систем, включая противоспутниковое оружие.