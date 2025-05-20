Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями

«Мы не будем стоять в стороне, пока правительство [Биньямина] Нетаньяху продолжает эти вопиющие действия. Если Израиль не прекратит военное наступление и не снимет ограничения на гуманитарную помощь, мы предпримем конкретные меры», — говорится в заявлении.

Великобритания, Франция и Канада резко раскритиковали расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа и пригрозили введением санкций против Израиля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании.

Решение Нетаньяху разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор три страны назвали «совершенно недостаточным», подчеркнув, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».

В документе также подчеркивается, что Израиль должен прекратить незаконное строительство поселений на Западном берегу. «Мы без колебаний готовы принять дальнейшие меры, включая целевые санкции», — заявили Лондон, Париж и Оттава.

В заявлении содержится также призыв к ХАМАС освободить израильских заложников. Три страны отметили, что всегда поддерживали право Израиля на борьбу с терроризмом, но нынешняя эскалация является «абсолютно непропорциональной».

С марта Израиль ввел продовольственную блокаду сектора Газа, которая, по оценкам гуманитарных организаций и ООН, поставила регион на грань голода. Под давлением союзников Нетаньяху 19 мая объявил о разрешении ввоза ограниченного объема продовольствия в сектор.

18 мая Израиль начал «широкомасштабные наземные действия» на севере и юге Газы. По данным местных медиков, на которых ссылается агентство Reuters, только 19 мая в результате израильских ударов были убиты 55 человек.

Операция Израиля в секторе Газа началась в ответ на нападение террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.