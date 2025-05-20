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Ультраправый лидер Румынии требует отмены итогов президентских выборов

21:33 794

Лидер ультраправой партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион призвал Конституционный суд отменить результаты второго тура президентских выборов.

По их итогам победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6% голосов. В поддержку господина Симиона проголосовали 46,4% избирателей.

«Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии (май 2025 г.). По тем же причинам, по которым декабрьские выборы были отменены: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов. На этот раз доказано доказательствами! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс»,— написал Джордже Симион в соцсети X.

Изначально первый тур выборов президента Румынии проходил осенью 2024 года. Тогда лидером стал считающийся в Румынии пророссийским политиком Кэлин Джорджеску, однако позднее Конституционный суд отменил результаты голосования. Поводом стали рассекреченные властями документы румынской разведки, в которых сообщается о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России. В итоге баллотироваться решил близкий к нему по взглядам Джордже Симион. Он стал победителем первого тура, значительно обогнав конкурентов, но во втором потерпел неудачу.

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