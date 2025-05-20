В России мигрантов будут отслеживать через мобильное приложение

Госдума России одобрила закон об экспериментальном учете иностранных граждан через мобильное приложение.

Мигранты обязаны зарегистрироваться, дать согласие на обработку персональных данных с отслеживанием геолокации и регулярно сообщать МВД о своём местонахождении. Эксперимент стартует 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области и продлится четыре года.

В программе участвуют безвизовые мигранты с патентом или правом на работу без него (кроме граждан Беларуси), иностранцы, сменившие цель визита, и те, кто находится в регионе более 90 дней не для работы. Если мигрант не передаст данные о геолокации в течение трех дней, его снимут с учета, а при отсутствии законных оснований внесут в реестр контролируемых лиц.