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В России мигрантов будут отслеживать через мобильное приложение

21:40 901

Госдума России одобрила закон об экспериментальном учете иностранных граждан через мобильное приложение.

Мигранты обязаны зарегистрироваться, дать согласие на обработку персональных данных с отслеживанием геолокации и регулярно сообщать МВД о своём местонахождении. Эксперимент стартует 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области и продлится четыре года.

В программе участвуют безвизовые мигранты с патентом или правом на работу без него (кроме граждан Беларуси), иностранцы, сменившие цель визита, и те, кто находится в регионе более 90 дней не для работы. Если мигрант не передаст данные о геолокации в течение трех дней, его снимут с учета, а при отсутствии законных оснований внесут в реестр контролируемых лиц.

Закон также разрешает мигрантам с патентом в одном регионе работать в другом при наличии соглашения между субъектами — например, между Москвой и Подмосковьем, или Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Работодатели обязаны уведомлять МВД о трудовой деятельности иностранца в нескольких регионах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что для мигрантов вводятся обязательная регистрация, дактилоскопия, биометрия и мониторинг геолокации. Эти меры не касаются дипломатов и граждан Беларуси. При успехе эксперимента его расширят на другие регионы.

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин сообщил, что на войну в Украине отправились 20 тысяч недавно получивших российское гражданство иностранцев — четверть из всех задержанных мигрантов в рейдах.

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