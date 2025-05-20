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ЕС усилит давление на Россию ради перемирия

21:49 599

Главы МИД стран ЕС приняли решение продолжать «добиваться перемирия без условий в Украине», угрожая России давлением и новыми санкциями.

Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Евросоюза.

«Единственное решение — безусловное перемирие», — подчеркнула она, добавив, что ЕС намерен «усиливать давление на Россию» и обсуждает «ускоренную разработку» 18-го пакета санкций.

В новый пакет войдут санкции против «Северного потока», рассчитанные на будущее, а также меры по снижению потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты — конкретных цифр Каллас не назвала. Кроме того, ЕС рассматривает ограничения в банковском секторе.

Глава дипслужбы ЕС признала, что между странами-членами ЕС по 18-му пакету существуют разногласия и «идут интенсивные споры». Сроки его принятия пока не определены.

Каллас также сообщила, что на встрече был представлен «конфиденциальный доклад европейской разведки», в котором утверждается, что экономика России находится в «плохом состоянии». Исходя из этого, она призвала «еще больше усилить давление», чтобы заставить Москву согласиться на перемирие.

При этом Каллас не уточнила, разведкой какой страны ЕС она руководствуется, — Евросоюз собственной разведслужбы не имеет.

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