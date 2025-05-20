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ВВС США усиливают присутствие в Европе

22:03 629

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 20 мая приземлились на авиабазе Морон в Испании, сообщает командование ВВС США в Европе.

Самолёты прибыли после трансатлантического перелёта с авиабазы Майнот в Северной Дакоте и будут выполнять миссии по всей Европе и Африке в рамках очередного развертывания оперативной группы бомбардировщиков.

Заместитель командующего ВВС США в Европе генерал-лейтенант Джейсон Хайндс назвал это развертывание «чётким сигналом мира посредством мощи авиации» и подчеркнул приверженность США глобальной безопасности и способности быстро проецировать боеспособную авиацию.

Ранее, в феврале, четыре B-52H были переброшены на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, где за месяц выполнили более десяти полётов над Европой, Балтикой, Балканами и Персидским заливом, включая учебное бомбометание.

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