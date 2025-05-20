Что обсудили на форуме «Суверенитет и Конституция: с молодежью в будущее»

Открыл мероприятие ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла. Он отметил, что с момента восстановления государственной независимости особое внимание уделяется построению правового государства, и в этом направлении были достигнуты значительные успехи. Ректор подчеркнул важную роль сохранения национальных ценностей и формирования правового сознания в устойчивом развитии общества. Он также добавил, что подобные мероприятия играют важную роль в повышении правовых знаний молодежи, формировании у них чувства гражданской ответственности и активной социальной позиции.

В рамках Года Конституции и суверенитета в Азербайджане состоялся форум на тему «Суверенитет и Конституция: с молодежью в будущее», организованный совместно омбудсменом Азербайджанской Республики и Азербайджанским университетом языков.

Омбудсмен Сабина Алиева, также выступившая на открытии форума, подчеркнула, что защита прав человека и устойчивое обеспечение демократического развития являются одними из главных задач, стоящих перед государством. Она указала на необходимость активного участия в этом процессе каждого, в том числе молодежи.

Сабина Алиева выразила уверенность, что обсуждения и предложения, прозвучавшие в ходе форума, послужат основой для повышения осведомленности молодежи по вопросам Конституции и суверенитета, а сам форум имеет значение с точки зрения развития правового мышления и правовой культуры среди молодого поколения.

Омбудсмен напомнила, что Конституция Азербайджанской Республики, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, является основой национальной правовой системы. Она подчеркнула, что Конституция заложила основы развития нашей страны как правового государства. Сабина Алиева также отметила, что в результате государственной стратегии, разработанной общенациональным лидером и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, оккупированные на протяжении почти тридцати лет территории были освобождены, а территориальная целостность и суверенитет страны полностью восстановлены.

Сабина Алиева также сообщила, что в Азербайджане с 18 мая по 18 июня проводится «Месячник прав человека», в рамках которого проходят просветительские мероприятия, посвященные правам человека. С учетом того, что 2025 год объявлен в Азербайджане Годом Конституции и суверенитета, особое внимание уделяется продвижению национальных конституционных ценностей и верховенства закона.

В рамках форума с докладами выступили декан юридического факультета Бакинского государственного университета Заур Алиев («Конституция Азербайджанской Республики и права человека»), декан факультета международных отношений и регионоведения Азербайджанского университета языков Ибрагим Кязымбейли («Наследие Гейдара Алиева, независимое государственное строительство и современность»), декан педагогического факультета Хикмет Ализаде («Суверенитет — национальное богатство народа»), а также студентка университета Лейла Рзазаде с темой «Информационный фронт Второй Карабахской войны: поддержка студентов и профессорско-преподавательского состава Азербайджанского университета языков».

Выступающие рассказали о деятельности, проводимой под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере обеспечения и защиты прав человека, о принятии первой национальной Конституции после восстановления государственной независимости, а также о реализованных в стране правовых реформах.