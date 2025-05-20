Польша предъявила обвинения за подготовку покушения на Зеленского

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Мужчина, идентифицированный как Павел К., был арестован в апреле 2024 года после совместной операции Польши и Украины.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщили польские прокуроры.

Польская прокуратура предъявила обвинения мужчине, который планировал помочь российской внешней разведке подготовить покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

По данным следствия, Павел К. заявил о готовности сотрудничать с военной разведкой России и установил контакты с россиянами, напрямую вовлечёнными в войну против Украины.

«Деятельность заключалась, в том числе в содействии российским спецслужбам в планировании возможного покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в заявлении прокуратуры.

По словам прокуроров, задачи Павла К. включали сбор и передачу информации о безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши.

Отмечается также, что 12 мая суд в Лондоне вынес приговоры шестерым гражданам Болгарии, осужденным за шпионаж в пользу России в Великобритании.

BBC сообщала, что трое из них ранее посещали парламентские слушания — дискуссию, связанную с Brexit, в 2016 году.