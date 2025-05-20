Агдам очищают от мин

Как сообщает haqqin.az, очередной медиатур в Агдамский район был организован Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Регулярно организуются пресс-туры на освобожденные территории для мониторинга хода разминирования и повышения осведомленности общественности.

В рамках программы «Великое возвращение» продолжается масштабная гуманитарная работа по разминированию в Карабах е и Восточном Зангезуре.

После окончания Отечественной войны к разминированию территорий подключен специальный военный отряд Службы спасения особого риска МЧС, прошедший подготовку в этой сфере. Работы ведутся как в населённых пунктах, так и в районах вокруг источников питьевой воды и вдоль каналов.

Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева личный состав обеспечен современной техникой и оборудованием, включая механические машины для разминирования. Сотрудники прошли международные курсы и получили соответствующую аккредитацию.

В рамках медиатура представители ознакомились с операциями по разминированию МЧС в селах Моллалар, Кюрдлар, Алимедетли и ANAMA на территории села Сарыджалы. Работы ведутся вручную, с использованием собак-саперов и специальной техники.

За время операций в Агдамском районе очищено 37 154 гектара территории, обезврежено 31 500 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Также были разминированы важные объекты — железная дорога Барда-Агдам, автомобильные дороги Барда-Агдам, Физули-Агдам, Агдам-Хиндарх-Агджабеди, территория Агдамского промышленного парка, сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, месторождения нерудного минерального сырья, водные каналы, газопроводы и другие инфраструктурные объекты.