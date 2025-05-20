USD 1.7000
EUR 1.9122
RUB 2.1087
Подписаться на уведомления
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом
Новость дня
Эрдоган на корабле Трампа. Нетаньяху с Путиным за бортом

Агдам очищают от мин

фото
22:23 680

В рамках программы «Великое возвращение» продолжается масштабная гуманитарная работа по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Регулярно организуются пресс-туры на освобожденные территории для мониторинга хода разминирования и повышения осведомленности общественности.

Как сообщает haqqin.az, очередной медиатур в Агдамский район был организован Министерством по чрезвычайным ситуациям и Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

После окончания Отечественной войны к разминированию территорий подключен специальный военный отряд Службы спасения особого риска МЧС, прошедший подготовку в этой сфере. Работы ведутся как в населённых пунктах, так и в районах вокруг источников питьевой воды и вдоль каналов.

Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева личный состав обеспечен современной техникой и оборудованием, включая механические машины для разминирования. Сотрудники прошли международные курсы и получили соответствующую аккредитацию.

В рамках медиатура представители ознакомились с операциями по разминированию МЧС в селах Моллалар, Кюрдлар, Алимедетли и ANAMA на территории села Сарыджалы. Работы ведутся вручную, с использованием собак-саперов и специальной техники.

За время операций в Агдамском районе очищено 37 154 гектара территории, обезврежено 31 500 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Также были разминированы важные объекты — железная дорога Барда-Агдам, автомобильные дороги Барда-Агдам, Физули-Агдам, Агдам-Хиндарх-Агджабеди, территория Агдамского промышленного парка, сельскохозяйственные угодья, фруктовые сады, месторождения нерудного минерального сырья, водные каналы, газопроводы и другие инфраструктурные объекты.

США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
23:18 377
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
21:19 1441
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
18:53 3692
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 5445
ЕС снял все экономические санкции с Сирии
ЕС снял все экономические санкции с Сирии обновлено 20:31
20:31 2435
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште фото; обновлено 20:20
20:20 10060
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB +ответ TƏBİB
19:46 4099
США угрожают России новыми санкциями
США угрожают России новыми санкциями
19:25 2538
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване фото; обновлено 18:56
18:56 5958
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
19:03 3470
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 8952

ЭТО ВАЖНО

США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
США одобряют завершение Транскаспийского газопровода
23:18 377
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
Великобритания, Франция и Канада пригрозили Израилю санкциями
21:19 1441
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так?
Расходы на импорт догоняют доходы от экспорта Азербайджана. Почему так? рассказывает Таможенный комитет
18:53 3692
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа
Король сказал Трампу, что хотят убить аш-Шараа горячая тема
11:51 5445
ЕС снял все экономические санкции с Сирии
ЕС снял все экономические санкции с Сирии обновлено 20:31
20:31 2435
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште
Заявления Ильхама Алиева в Будапеште фото; обновлено 20:20
20:20 10060
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB
Стоматологи взбунтовались: недовольны требованием TƏBİB +ответ TƏBİB
19:46 4099
США угрожают России новыми санкциями
США угрожают России новыми санкциями
19:25 2538
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване
Москва обвинила внешние силы в провокациях в Ереване фото; обновлено 18:56
18:56 5958
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
Россия отправляет десятки тысяч мигрантов воевать в Украину
19:03 3470
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского
Компромисс Путина, оптимизм Трампа, козырь Зеленского наша аналитика
02:40 8952
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться