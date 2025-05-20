США объявили о создании новой ядерной бомбы

В NNSA отметили, что таким образом B61-13 стала «одним из самых быстро разрабатываемых и поступивших на вооружение видов оружия со времен холодной войны».

В сообщении говорится, что «NNSA при Министерстве энергетики США завершило создание первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61», раньше срока.

США создали новую ядерную бомбу свободного падения B61-13, об этом объявил министр энергетики Крис Райт на заводе по производству ядерного оружия Pantex (Амарилло, штат Техас), сообщается на сайте Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

По словам Райта, модернизация американского ядерного арсенала имеет решающее значение для реализации подхода президента Дональда Трампа «Мир посредством силы». «Это достижение демонстрирует силу Америки как нашим противникам, так и нашим союзникам», — подчеркнул глава Минэнерго.

B61-13 будут нести только стратегические бомбардировщики, бомбы разместят на базах в континентальной части Соединенных Штатов, рассказали в NNSA.

О планах модернизировать основную ядерную свободнопадающую бомбу B61 до модификации B61-13 из-за «растущих угроз со стороны потенциальных противников» Пентагон сообщал в октябре 2023 года. И.о. главы NNSA Тереза Роббинс анонсировала на май этого года серийное производство новейших термоядерных бомб B61-13.

По информации издания Defense News, бомба B61-13 будет иметь мощность, аналогичную B61-7, и заменит некоторые из старых свободнопадающих бомб. По данным Федерации американских ученых (FAS), максимальная мощность B61-7 составляет 360 килотонн.

В январе NNSA объявило о завершении программы модернизации термоядерных свободнопадающих бомб B61-12.

Семейство бомб B61 — это самое старое и универсальное оружие в ядерном арсенале США. B61-12 заменит B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Эту версию начали разрабатывать в 2008 году, производство началось в 2021-м. Максимальная мощность B61-12 — 50 килотонн. Их будут доставлять истребители F-35A.

В том же месяце возглавлявшая тогда NNSA Джилл Хруби заявила, что США начали развертывать в Европе бомбы B61-12.

По состоянию на сентябрь 2023 года США располагали 3748 ядерными боеголовками, сообщало NNSA в июле прошлого года.